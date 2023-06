Fête des Musiques des Habitants des Pradettes Place des Pradettes, Toulouse (31), 21 juin 2023, .

Fête des Musiques des Habitants des Pradettes Mercredi 21 juin, 17h00 Place des Pradettes, Toulouse (31) LIBRE

Pour la 3ème année, l’association les Belles Fanes et le Collectif des Associations des Pradettes organisent la Fête des Musiques des Habitant.e.s des Pradettes le 21 juin 2023 sur la place des Pradettes de 17h à 1h du matin.

Cette année l’évènement prend de l’ampleur avec des équipes de professionnels à la technique, 2 scènes et 18 groupes du quartier prévus :-)

Concernant les restitutions de la Résidence de Territoire Hors Scène qui auront lieu lors de cette soirée mémorable : Les enfants des 4 écoles des Pradettes présenteront leurs interprétations des chansons collectées dans le quartier des Pradettes et des chansons occitanes transmises dans le cadre du Passeport pour l’Art Canta Pichon.a sur la grande scène dès 17h. L’Atelier de Chant Polyphonique des Pyrénées et d’ailleurs chantera à 18h55. L’Orchestre Populaire des Pradettes jouera à 19h35. Toute la soirée, le clip réalisé avec les jeunes des Pradettes dans le cadre de C’est Mon Patrimoine 2022 sera projeté en boucle (avec écoute au casque) dans un barnum dédié.

De même, l’exposition Mes Pradettes Nos Musiques, présentant 8 portraits sensibles d’habitant.e.s du quartier autour de leur patrimoine musical, est exposé jusqu’au 29 juillet à la Médiathèque des Pradettes. Elle sera ensuite exposée du 15 septembre au 15 décembre au COMDT.

Pour contribuer à ce superbe moment en tant que bénévole, le 20 ou le 21, remplissez le formulaire ICI !

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-22T01:00:00+02:00

