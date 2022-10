Marche aux Lampions Place des Pradettes Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Marche aux Lampions Place des Pradettes, 30 novembre 2022, Toulouse. Marche aux Lampions Mercredi 30 novembre, 18h00 Place des Pradettes

En partenariat avec les écoles et les CLAE Place des Pradettes Place des Pradettes, 31100 Toulouse, France Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Toulouse Haute-Garonne Occitanie À la lumière des lampions, nous vous invitons à une déambulation illuminée dans le quartier. Cette marche sera suivie d’un final féerique, un ballet pyrotechnique rythmé par des percussions, des parapluies, des éventails et des cordes de feu par la compagnie Akouma. Ce spectacle illuminé, chorégraphié, embrasera la place des Pradettes à 18h30. Avec Airelle You, Guillaume Thiriet, Maxime Balard, Pierre Bladanet, Pierre Fremy , Kevin Lebrun, Marie Lacaze, Marie-Jo Grau Départ à définir, se renseigner auprès du Centre culturel Bordeblanche

