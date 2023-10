Soirée Halloween à Saint-Loup-Lamairé Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé, 31 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Une soirée Halloween est proposée à partir de 19 h, Place des Poulies, avec un DJ Lysto, sous un tivoli chauffé. Venez déguisé ! Buvette et restauration sur place. Informations sur la soirée d’Halloween : 06 73 86 11 09. La Médiatech de Saint-Loup-Lamairé propose en amont, une après-midi d’animations sur le thème d’Halloween, avec de nombreuses activités de 14 h à 20 h : divers ateliers artistiques de 14 h à 17 h, un goûter de 17 h 15 à 17 h 45, une heure du conte à 18 h, une déambulation pour la chasse aux bonbons à partir de 18 h 45. Buvette et restauration sur place. Gratuit, sur inscription (05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr).

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Place des Poulies

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A Halloween party starts at 7pm on Place des Poulies, with DJ Lysto, under a heated tivoli. Come in costume! Refreshments and catering on site. Information on the Halloween party: 06 73 86 11 09. The Médiatech in Saint-Loup-Lamairé offers an afternoon of Halloween-themed entertainment from 2 to 8 p.m.: various artistic workshops from 2 to 5 p.m., a snack from 5.15 to 5.45 p.m., a story hour at 6 p.m., and a candy hunt from 6.45 p.m. onwards. Refreshments and catering on site. Free, with registration (05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr)

Fiesta de Halloween a partir de las 19:00 en la Place des Poulies, con DJ Lysto, bajo un tivoli climatizado. Venga disfrazado Refrescos y comida in situ. Información sobre la fiesta de Halloween: 06 73 86 11 09. El Médiatech de Saint-Loup-Lamairé propone una tarde de actividades de Halloween de 14.00 a 20.00 h: varios talleres artísticos de 14.00 a 17.00 h, merienda de 17.15 a 17.45 h, cuentacuentos a las 18.00 h y desfile de « truco o trato » a partir de las 18.45 h. Refrescos y tentempiés in situ. Gratuito, previa inscripción (05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr)

Ab 19 Uhr wird auf dem Place des Poulies eine Halloween-Party mit DJ Lysto unter einem beheizten Tivoli veranstaltet. Kommen Sie verkleidet! Getränke und Essen vor Ort. Informationen über den Halloween-Abend: 06 73 86 11 09. Die Médiatech in Saint-Loup-Lamairé bietet im Vorfeld einen Nachmittag mit zahlreichen Aktivitäten zum Thema Halloween von 14 bis 20 Uhr an: verschiedene künstlerische Workshops von 14 bis 17 Uhr, ein Imbiss von 17.15 bis 17.45 Uhr, eine Märchenstunde um 18 Uhr, ein Umzug für die Süßigkeitenjagd ab 18.45 Uhr. Getränke und Speisen vor Ort. Kostenlos, nach Anmeldung (05 86 30 10 61 / media-tech@saint-loup-lamaire.fr)

Mise à jour le 2023-10-13 par CC Airvaudais Val du Thouet