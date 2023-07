Guinguette Place des Poulies Saint-Loup-Lamairé, 28 juillet 2023, Saint-Loup-Lamairé.

Saint-Loup-Lamairé,Deux-Sèvres

Une guinguette aura lieu le vendredi 28 juillet, organisé par le Football club du Thouet, elle débutera à 19 h, Place des Poulies. Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.

2023-07-28 fin : 2023-07-28 . .

Place des Poulies

Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A guinguette will be held on Friday July 28, organized by the Football club du Thouet, starting at 7pm, Place des Poulies. Free admission. Catering and refreshments on site

El viernes 28 de julio se celebrará una guinguette, organizada por el Football Club du Thouet, a partir de las 19.00 horas en la Place des Poulies. La entrada es gratuita. Catering y refrescos in situ

Am Freitag, den 28. Juli, findet ein Guinguette statt, das vom Football Club du Thouet organisiert wird. Es beginnt um 19 Uhr auf dem Place des Poulies. Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-07-08 par CC Airvaudais Val du Thouet