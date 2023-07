Balade – Voyage autour des paysages lunaires et pastoraux de La Pierre Saint-Martin Place des Poilus Arette, 16 juillet 2023, Arette.

Arette,Pyrénées-Atlantiques

Cette randonnée avec Michel Lauga de l’ARSIP (association pour la recherche spéléologique) et Jean-Claude Escarain, ambassadeur du PAH, permettra d’explorer les paysages inédits du massif calcaire de la Pierre Saint-Martin, site d’exception connu à la fois par les spéléologues internationaux et les éleveurs locaux.

Sur les pas des « aventuriers » et des bergers, laissez vous raconter la petite et la grande histoire de ce

pittoresque paysage historique et naturel.

Inscriptions obligatoires.

Rendez-vous à 8h30 à Arette pour le co-voiturage ou à 9h30 au Col de la Pierre Saint-Martin..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 16:00:00. EUR.

Place des Poilus

Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This hike with Michel Lauga from ARSIP (association for speleological research) and Jean-Claude Escarain, ambassador of the PAH, will allow you to explore the unusual landscapes of the Pierre Saint-Martin limestone massif, an exceptional site known both by international speleologists and local farmers.

In the footsteps of « adventurers » and shepherds, let us tell you the little and big story of this

of this picturesque historical and natural landscape.

Registration required.

Meeting point at 8:30 am in Arette for carpooling or at 9:30 am at the Col de la Pierre Saint-Martin.

Esta excursión con Michel Lauga, de la ARSIP (asociación para la investigación espeleológica), y Jean-Claude Escarain, embajador de la PAH, le permitirá explorar los insólitos paisajes del macizo calcáreo de Pierre Saint-Martin, un lugar excepcional conocido tanto por los espeleólogos internacionales como por los agricultores locales.

Siguiendo los pasos de « aventureros » y pastores, permítanos contarle la historia de este pintoresco paisaje histórico y natural

de este pintoresco paisaje histórico y natural.

Inscripción obligatoria.

Punto de encuentro a las 8:30 h en Arette para compartir coche o a las 9:30 h en el Col de la Pierre Saint-Martin.

Auf dieser Wanderung mit Michel Lauga von der ARSIP (Association pour la recherche spéléologique) und Jean-Claude Escarain, Botschafter des PAH, werden Sie die unveröffentlichten Landschaften des Kalksteinmassivs Pierre Saint-Martin erkunden, einem außergewöhnlichen Ort, der sowohl bei internationalen Höhlenforschern als auch bei den örtlichen Viehzüchtern gleichermaßen bekannt ist.

Auf den Spuren von « Abenteurern » und Schäfern lassen Sie sich die kleine und große Geschichte dieser Region erzählen

malerischen historischen und natürlichen Landschaft.

Die Anmeldung ist obligatorisch.

Treffpunkt: 8:30 Uhr in Arette, um Fahrgemeinschaften zu bilden, oder um 9:30 Uhr am Col de la Pierre Saint-Martin.

