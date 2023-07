Un été aux Loupiotes, dégustation en musique Place des platanes Saint-Pierre-Toirac, 22 juillet 2023, Saint-Pierre-Toirac.

Saint-Pierre-Toirac,Lot

Venez célébrer l’été en musique et profiter d’une cuisine « tout maison » pizzas et grandes assiettes !.

2023-07-22 19:30:00 fin : 2023-07-22 . 14 EUR.

Place des platanes

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



Come celebrate summer with music and enjoy home-made pizzas and large plates!

¡Ven a celebrar el verano con música y disfruta de pizzas caseras y grandes platos!

Feiern Sie den Sommer mit Musik und genießen Sie die « alles hausgemachte » Küche mit Pizzas und großen Tellern!

