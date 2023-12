Marché de Noël à St Martin d’Oney Place des Platanes Saint-Martin-d’Oney Catégories d’Évènement: Landes

16 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 16:30:00

fin : 2023-12-22 Retrouvez la magie de Noël avec un chocolat chaud autour des braséros, en dégustant une tartiflette accompagnée de bière de Noël et de pain d’épices, au rythme des chants de Noël ou des démonstrations de danses, de balades à poney. Rencontrez le Père Noël pour lui remettre votre lettre ! Animation assurée par les associations locales..

Place des Platanes

Saint-Martin-d’Oney 40090 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-04
Code postal 40090

