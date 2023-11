FANTASTIQUE BESTIAIRE : VISITE-ATELIER Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 26 février 2024, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Plongez dans l’univers coloré des tapisseries de Jean Lurçat en admirant les drôles d’animaux qui peuplent ses créations..

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Immerse yourself in the colorful world of Jean Lurçat?s tapestries and admire the funny animals that populate his creations.

Sumérjase en el colorido mundo de los tapices de Jean Lurçat y admire los extraños animales que pueblan sus creaciones.

Tauchen Sie ein in die farbenfrohe Welt der Wandteppiche von Jean Lurçat und bewundern Sie die lustigen Tiere, die seine Kreationen bevölkern.

