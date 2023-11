TERRES GOURMANDES : VISITE-ATELIER Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 26 février 2024, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Fruits, légumes, animaux, assiettes et créatures étranges s’entremêlent sur « La Très Grande Table » de Marjolaine Caron & Louis Bachelot au cœur du réfectoire..

2024-02-26 fin : 2024-02-26 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Fruits, vegetables, animals, plates and strange creatures intermingle on « La Très Grande Table » by Marjolaine Caron & Louis Bachelot in the heart of the refectory.

Frutas, verduras, animales, platos y extrañas criaturas se entremezclan en « La Très Grande Table » de Marjolaine Caron & Louis Bachelot en el corazón del refectorio.

Früchte, Gemüse, Tiere, Teller und seltsame Kreaturen vermischen sich auf « La Très Grande Table » von Marjolaine Caron & Louis Bachelot im Herzen des Speisesaals.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire