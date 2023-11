CONCERT DE LA CATHÉDRALE DE NANTES, LA MAÎTRISE DES PAYS DE LA LOIRE ET L’INSTITUT MUSICAL DE VENDÉE Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 17 février 2024, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Cette pièce pour chœur mixte met en musique 31 haïkus d’hiver écrits par des sages japonais. Elle sera interprétée en déambulation dans l’Abbaye par la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes, l’Institut Musical de Vendée et la Maîtrise des Pays de la Loire..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . EUR.

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



This piece for mixed choir sets to music 31 winter haikus written by Japanese sages. It will be performed in the Abbey by the Maîtrise de la Cathédrale de Nantes, the Institut Musical de Vendée and the Maîtrise des Pays de la Loire.

Esta pieza para coro mixto pone música a 31 haikus de invierno escritos por sabios japoneses. Será interpretada en la Abadía por la Maîtrise de la Cathédrale de Nantes, el Institut Musical de Vendée y la Maîtrise des Pays de la Loire.

Dieses Stück für gemischten Chor vertont 31 Winterhaikus von japanischen Weisen. Es wird von der Maîtrise de la Cathédrale de Nantes, dem Institut Musical de Vendée und der Maîtrise des Pays de la Loire auf einer Wanderung durch die Abtei aufgeführt.

