LES VOIES DU THÉ : « INFUSE – SUITES JAPONAISES » Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 29 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Au musée d’Art moderne, venez découvrir le spectacle de Catherine Contour, qui mêle danse, musique, design et culture japonaise dans cette performance autour d’une table-paysage de Goliath Dyèvre..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



At the Musée d?Art Moderne, discover Catherine Contour?s show, which blends dance, music, design and Japanese culture in a performance around a landscape-table by Goliath Dyèvre.

En el Museo de Arte Moderno, venga a descubrir el espectáculo de Catherine Contour, que combina danza, música, diseño y cultura japonesa en una performance en torno a una mesa apaisada de Goliath Dyèvre.

Erleben Sie im Museum für Moderne Kunst die Aufführung von Catherine Contour, die in dieser Performance rund um einen Landschaftstisch von Goliath Dyèvre Tanz, Musik, Design und japanische Kultur miteinander verbindet.

