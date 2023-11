À TABLE ! : VISITE-ATELIER Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 27 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Découvrez la plus extravagante des tables composée des céramiques de Marjolaine Caron & Louis Bachelot qui dialoguent avec les natures mortes des collections permanentes..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover the most extravagant of tables, featuring ceramics by Marjolaine Caron & Louis Bachelot in dialogue with still lifes from the permanent collections.

Descubra la más extravagante de las mesas, con cerámicas de Marjolaine Caron y Louis Bachelot en diálogo con bodegones de las colecciones permanentes.

Entdecken Sie den extravagantesten Tisch, der aus den Keramiken von Marjolaine Caron & Louis Bachelot besteht, die mit den Stillleben der ständigen Sammlungen in Dialog treten.

