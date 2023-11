LES VOIES DU THÉ : ACCORDS THÉS ET CHOCOLATS Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 22 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

La découverte d’harmonies entre le thé et le chocolat vous fera vivre une expérience irrésistible, vous invitant à savourer chaque instant..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The discovery of harmonies between tea and chocolate will give you an irresistible experience, inviting you to savor every moment.

El descubrimiento de las armonías entre el té y el chocolate le proporcionará una experiencia irresistible, que le invitará a saborear cada momento.

Die Entdeckung von Harmonien zwischen Tee und Schokolade wird Sie zu einem unwiderstehlichen Erlebnis machen, das Sie dazu einlädt, jeden Moment zu genießen.

