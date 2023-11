LES VOIES DU THÉ : ACCORDS THÉS ET FROMAGES Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 15 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Laissez-vous surprendre par des accords insoupçonnés entre thés et fromages lors d’une dégustation unique..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Let yourself be surprised by the unexpected pairing of tea and cheese during a unique tasting session.

Déjese sorprender por las inesperadas combinaciones de té y queso en esta experiencia de degustación única.

Lassen Sie sich bei einer einzigartigen Verkostung von ungeahnten Kombinationen aus Tee und Käse überraschen.

