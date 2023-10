« LE MESSIE » DE GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685-1759) Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 10 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Rares sont les œuvres dont la notoriété ait traversé les siècles et les continents autant que Le Messie de Handel..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Few works have crossed the centuries and continents as successfully as Handel’s Messiah.

Hay pocas obras cuya fama haya traspasado los siglos y los continentes tanto como El Mesías de Haendel.

Es gibt nur wenige Werke, deren Bekanntheitsgrad Jahrhunderte und Kontinente so sehr überdauert hat wie Händels Messias.

Mise à jour le 2023-10-11 par eSPRIT Pays de la Loire