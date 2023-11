LES VOIES DU THÉ : LES 6 COULEURS DU THÉ Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 8 décembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

Les six couleurs du thé, représentées par une riche gamme chromatique, se mêleront harmonieusement aux céramiques japonaises et aux œuvres peintes du musée, dévoilant des nuances inattendues..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The six colors of tea, represented by a rich chromatic range, will blend harmoniously with the museum’s Japanese ceramics and painted works, revealing unexpected nuances.

Los seis colores del té, representados por una rica gama cromática, se mezclarán armoniosamente con las cerámicas y obras pintadas japonesas del museo, revelando matices inesperados.

Die sechs Farben des Tees, die durch eine reiche Farbpalette repräsentiert werden, werden sich harmonisch mit den japanischen Keramiken und den gemalten Werken des Museums vermischen und unerwartete Nuancen enthüllen.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire