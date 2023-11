PARCOURS D’ART DE L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye, 25 novembre 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

À l’Abbaye royale de Fontevraud, les artistes renouvellent le regard sur ce lieu patrimonial hors du commun. En fil rouge, l’esprit de Noël flotte sur toutes les œuvres et installations, pour dévoiler des univers aussi étonnants que captivants..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . .

Place des Plantagenêts

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



At the Abbaye Royale de Fontevraud, artists take a fresh look at this extraordinary heritage site. As a common thread, the spirit of Christmas floats through all the works and installations, revealing universes as astonishing as they are captivating.

En la Abadía Real de Fontevraud, los artistas dan una nueva mirada a este extraordinario patrimonio. El espíritu navideño es el hilo conductor de todas las obras e instalaciones, que revelan universos tan sorprendentes como cautivadores.

In der königlichen Abtei von Fontevraud erneuern die Künstler den Blick auf diesen außergewöhnlichen Ort des Kulturerbes. Der Geist der Weihnacht zieht sich wie ein roter Faden durch alle Werke und Installationen, um erstaunliche und fesselnde Welten zu enthüllen.

