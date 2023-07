PARCOURS D’ART DANS L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD Place des Plantagênets Fontevraud-l’Abbaye, 3 juillet 2023, Fontevraud-l'Abbaye.

Fontevraud-l’Abbaye,Maine-et-Loire

De juin à septembre, des œuvres issues des résidences d’artistes à l’Abbaye sont présentées au public dans le cadre d’un parcours immersif dédié à la création contemporaine dans les jardins et au cœur du monastère..

2023-07-03 fin : 2023-07-03 20:00:00. .

Place des Plantagênets

Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire



From June to September, works from artists in residence at the Abbey are presented to the public as part of an immersive journey dedicated to contemporary creation in the gardens and heart of the monastery.

De junio a septiembre, obras de artistas residentes en la Abadía se presentan al público en el marco de un recorrido inmersivo dedicado a la creación contemporánea en los jardines y el corazón del monasterio.

Von Juni bis September werden in den Gärten und im Inneren des Klosters Werke aus den Künstlerresidenzen in der Abtei präsentiert.

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire