La patinoire couverte Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme, samedi 2 décembre 2023.

Saint-Valery-sur-Somme Somme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-02

fin : 2024-01-07

Devenue un incontournable des festivités hivernales valéricaines, la patinoire est de retour place des Pilotes !

Gratuite et couverte, profitez de jolis moments de glisse du 02 décembre 2023 au 07 janvier 2024.

Casques et patins vous sont fournis, pensez simplement à enfiler votre plus belle paire de gants.

Pendant le marché de Noel : (du 02 au 10/12)

– lundi, mardi, jeudi de 16h à 19h00,

– le mercredi de 14h à 19h00,

– le vendredi de 17h à 21h00,

– le samedi de 11h à 21h00,

– le dimanche de 10h à 18h00

Hors vacances : (du 11 au 22/12)

– lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h00,

– le mercredi et le samedi de 14h à 19h00

Pendant les vacances scolaires (du 23/12 au 07/01/2024)

– du lundi au samedi de 15h à 19h00 sauf le mercredi de 14h00 à 19h00

– le dimanche de 10h à 12h00 et de 15h à 19h00

.

Place des Pilotes

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France



