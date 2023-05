Bal de la Mer place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80) Bal de la Mer place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80), 6 août 2023, . Bal de la Mer Dimanche 6 août, 15h30 place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80) 0 Bal de la Mer à St Valery sur Somme (80) à 15h30 sur la Place des Pilotes dans le cadre de la Fête de la Mer : voici un rendez vous que nous retrouvons avec plaisir : de la scène on voit passer les bateaux ! Arrivez en avance, ça vaut le coup d’oeil : allez faire un tour dans le quartier des pêcheurs « le Courtgain », décoré pour l’occasion de filets de pêche et de glaïeuls. Voir les éditions précédentes ici. Buvette, crèpes. Accès libre source : événement Bal de la Mer publié sur AgendaTrad place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80) place des Pilotes, 80230 Saint-Valery-sur-Somme, France [{« link »: « https://www.amuseon.fr/Bal%20de%20la%20mer%20St%20Valery.htm »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42876 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-06T15:30:00+02:00 – 2023-08-06T18:00:00+02:00

2023-08-06T15:30:00+02:00 – 2023-08-06T18:00:00+02:00 baltrad balfolk Détails Autres Lieu place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80) Adresse place des Pilotes, 80230 Saint-Valery-sur-Somme, France Age max 110 Lieu Ville place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80)

place des Pilotes, Saint-Valery-sur-Somme (80) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//