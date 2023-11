Marché de l’avent Place des Pervenches Pervenchères, 18 novembre 2023, Pervenchères.

Pervenchères,Orne

Marché de l’avent organisé par le comité des fêtes de Pervenchères. Présence de nombreux producteurs et artisans locaux : bijoux en bois et pierre, céramiste, affûtage, couture et custom, cosmètique, objets en bois, objets impression 3D, jus de pomme, escargots, huile de noix, miel, vinaigre de cidre, cidre, bière…

Maquillage gratuit pour les enfants.

Marrons chauds et petite restauration sur place..

2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. .

Place des Pervenches

Pervenchères 61360 Orne Normandie



Advent market organized by the Pervenchères festival committee. Numerous local producers and craftsmen present: wood and stone jewelry, ceramics, sharpening, sewing and custom, cosmetics, wooden objects, 3D printing objects, apple juice, snails, walnut oil, honey, cider vinegar, cider, beer…

Free face painting for children.

Hot chestnuts and snacks on site.

Mercado de adviento organizado por el Comité de Fiestas de Pervenchères. Numerosos productores y artesanos locales estarán presentes: joyería en madera y piedra, cerámica, afilado, costura y personalización, cosmetología, objetos de madera, objetos de impresión 3D, zumo de manzana, caracoles, aceite de nuez, miel, vinagre de sidra, sidra, cerveza…

Pintura de caras gratuita para los niños.

Castañas calientes y tentempiés in situ.

Adventsmarkt, organisiert vom Festkomitee von Pervenchères. Zahlreiche lokale Produzenten und Handwerker sind anwesend: Schmuck aus Holz und Stein, Keramiker, Schärfer, Näher und Customizer, Kosmetologie, Holzobjekte, 3D-Druck-Objekte, Apfelsaft, Schnecken, Walnussöl, Honig, Apfelessig, Cidre, Bier…

Kostenloses Schminken für Kinder.

Heiße Kastanien und kleine Snacks vor Ort.

