Maine-et-Loire Cover Girl place des Perrochères – Chemillé en Anjou, 17 juin 2023, Chemillé-en-Anjou. Cover Girl Samedi 17 juin, 22h00 place des Perrochères – Chemillé en Anjou Dans le cadre de la Fête de la Musique 2023, le groupe pop-rock Cover Girl se produira place des Perrochères à Chemillé-en-Anjou sur la scène « Oh ».

L’oaccasion de découvrir des titres que vous connaissez dans des versions que vous n’avez jamais entendu. Effet blind-test garanti.

Retrouvez tous les détails de l’événement sur notre page Facebook : groupe.covergirl place des Perrochères – Chemillé en Anjou place des pérrochères Chemillé-en-Anjou 49120 Chemillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

