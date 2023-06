11ÈME ÉDITION D’ANIANE EN SCENE Place des Pénitents Aniane, 18 août 2023, Aniane.

Aniane,Hérault

Le Festival « Aniane en Scènes » lèvera de nouveau le rideau pour sa 11ème Edition, les 18, 19 et 20 Août prochain.

Avec des spectacles toujours renouvelés, entre déambulation poétique et One man show, chacun, du plus petit au plus grand, y trouvera spectacle à son pied !.

2023-08-18 à ; fin : 2023-08-20 . .

Place des Pénitents

Aniane 34150 Hérault Occitanie



The 11th edition of the « Aniane en Scènes » Festival will take place on August 18, 19 and 20.

With an ever-changing line-up of shows, ranging from poetic strolls to one-man shows, there’s something for everyone!

La 11ª edición del Festival Aniane en Scènes tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de agosto.

Con espectáculos siempre cambiantes que van desde paseos poéticos a espectáculos unipersonales, ¡hay para todos los gustos, desde los más pequeños a los más mayores!

Das Festival « Aniane en Scènes » lüftet am 18., 19. und 20. August erneut den Vorhang für seine elfte Ausgabe.

Mit immer neuen Darbietungen, von poetischen Spaziergängen bis hin zu One-Man-Shows, wird jeder, vom Kleinsten bis zum Größten, etwas für seinen Fuß finden!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT