Mougins NOËL EN CHANTS Place des Patriotes Mougins, 15 décembre 2023, Mougins. NOËL EN CHANTS Vendredi 15 décembre, 18h00 Place des Patriotes ► Vendredi 15 décembre : Noël en chants – 18h

– Grand concert de Noël proposé par les chorales des écoles de Mougins.

– Présence du père Noël avec son traîneau et ses rennes. Venez prendre la pose avec lui !

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature !

– Vin et chocolat chauds pour se réchauffer. Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T21:00:00+01:00

