Mougins MARCHÉ DE NOËL Place des Patriotes Mougins, 8 décembre 2023, Mougins. MARCHÉ DE NOËL 8 – 10 décembre Place des Patriotes ► Vendredi 8 décembre – Lancement du marché de Noël – 18h

– Lancement nocturne et féérique du traditionnel marché de Noël qui se poursuivra tout au long du week-end.

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature ! ► Samedi 9 & dimanche 10 décembre : Marché de Noël / 11h à 18h

– Marché de Noël au village.

– Ateliers pour enfants & photo officielle avec le Père Noël !

– Dimanche à 18h, concert de Noël de la chorale de l’École de musique de Mougins à l’église Sain-Jacques-le-Majeur. Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:00:00+01:00

