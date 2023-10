Noël à MOUGINS Place des Patriotes Mougins, 1 décembre 2023, Mougins.

NOËL A MOUGINS – 2023

Durant tout le mois de décembre ainsi que les vacances de fin d’année, Mougins s’empare de la magie de Noël en proposant un riche programme de festivités. Outre le retour de la Maison du père Noël, de la Saint-Nicolas et du traditionnel marché de Noël, rendez-vous au village chaque vendredi soir pour différents temps forts empreints de féérie…

LE PROGRAMME :

► Vendredi 1er décembre – 18h : Lancement des festivités de Noël !

– Lancement des illuminations du village et chants de Noël/ christmas carols par les élèves de Mougins School sur la place des Patriotes autour d’un buffet gourmand (gâteaux, chocolat & vin chaud).

– Nouveau ! Découverte du premier épisode de notre calendrier de l’avent grandeur nature. Chaque jour jusqu’au 24 décembre, un nouveau parchemin sera déroulé sur l’une des fenêtres du village, dévoilant les aventures du Lutin Mouginou en quête de la maison du père Noël…

– Ouverture de la nouvelle Maison du père Noël. Située au même endroit que l’an dernier, dans l’ancien four à pain du village, celle-ci change néanmoins de visage cette année : nouvelle mise en scène, nouveaux décors… À (re)découvrir les vendredis soirs de décembre (17h-20h), les week-ends et mercredis ainsi que durant les vacances scolaires (10h -13h / 14h-18h).

– Sans oublier la rencontre avec le père et la mère Noël dans leur maison!

– Profitez-en pour déposer votre lettre au père Noël !

► Mercredi 6 décembre – 18h : Saint-Nicolas

– Fidèle à la tradition du 6 décembre, Saint-Nicolas, le saint protecteur des enfants et ancêtre du père Noël s’installera dès 18h sur la place des Patriotes pour venir prendre la pose avec les enfants et distribuer des gourmandises. Gare aux petits et grands enfants qui n’ont pas été sages, cette année, le père Fouettard risque de rôder dans les parages !

– Concert de la chorale des enfants de l’École de musique de Mougins.

– Découverte de la nouvelle crèche monumentale créée comme chaque année par les agents municipaux au Lavoir, un sublime écrin au cœur du village.

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature !

– Vin et chocolat chauds pour se réchauffer !

► Vendredi 8 décembre – Lancement du marché de Noël – 18h

– Lancement nocturne et féérique du traditionnel marché de Noël qui se poursuivra tout au long du week-end.

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature !

► Samedi 9 & dimanche 10 décembre : Marché de Noël / 11h à 18h

– Marché de Noël au village.

– Ateliers pour enfants & photo officielle avec le Père Noël !

– Dimanche à 18h, concert de Noël de la chorale de l’École de musique de Mougins à l’église Sain-Jacques-le-Majeur.

► Vendredi 15 décembre : Noël en chants – 18h

– Grand concert de Noël proposé par les chorales des écoles de Mougins.

– Présence du père Noël avec son traîneau et ses rennes. Venez prendre la pose avec lui !

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature !

– Vin et chocolat chauds pour se réchauffer.

► Vendredi 22 décembre : Gospel & 13 desserts à Mougins – 18h

– Spectacle gospel sur la place du village !

– Buffet dégustation des treize desserts de Noël, une véritable tradition en Provence. Le tout accompagné de vin et de chocolat chauds !

– Ouverture d’une nouvelle fenêtre du calendrier de l’avent grandeur nature !

→ À découvrir dès le 1er décembre sur la place des Patriotes, le labyrinthe de sapins, la boutique du père Noël et le chalet gourmand avec crêpes sucrées & salées ainsi que des boissons. (Les mercredis, vendredis soir et week-ends, puis durant les vacances scolaires.)

