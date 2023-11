Commémoration de l’Armistice de 1918 Place des Patriotes Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Commémoration de l’Armistice de 1918 Place des Patriotes Mougins, 11 novembre 2023, Mougins. Commémoration de l’Armistice de 1918 Samedi 11 novembre, 11h00 Place des Patriotes Programme des cérémonies: 11h00: Rassemmblement – Place des Patriotes

11h05: Formation du cortège

11h15: Cérémonie au monument aux morts

12h00: Vin d’honneur – Place des Patriotes Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 92 55 64 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T11:00:00+01:00 – 2023-11-11T12:00:00+01:00

