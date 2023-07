SOIREE BLANCHE 10ème édition Place des Patriotes Mougins, 11 août 2023, Mougins.

SOIREE BLANCHE 10ème édition Vendredi 11 août, 19h30 Place des Patriotes Entrée libre, parkings gratuits, navettes gratuites

SOIRÉE BLANCHE… 10 ans déjà… et ça se fête !

La traditionelle Soirée Blanche fête ses 10 ans le vendredi 11 août au village de Mougins de 19h30 à 1h00.

Venez vous amuser et vous déhancher sur les plus grands tubes d’hier et du moment avec le DJ La Luna

Dress code : BLANC et BLANC ;)

Restauration sur place

Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « nnagel@villedemougins.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-11T19:30:00+02:00 – 2023-08-11T23:59:00+02:00

