L’Oeuf Place des Patriotes Mougins, 27 juillet 2023, Mougins.

L’Oeuf Jeudi 27 juillet, 21h00 Place des Patriotes Entrée libre sous réserve de places

Guy Tixeront et Jean-Denis Vivien reprennent le flambeau du regretté Claude Catulle et présentent une pièce de Félicien Marceau.

Le monde est gouverné par un système.Imperméable, lisse, clos. Comme …un oeuf.

Émile Magis, modeste employé de bureau parisien ne se reconnait pas dans ce système qu’il juge faux. Aussi, lorsqu’il croit s’éprendre d’une jeune fille et se découvre être un mari trompé, il va réagir non pas en suivant le systlème mais suivant sa propre logique.Pourra- t – il réussir à s’inserer dans la société? A pénétrer dans l’oeuf?

Compagnie : Théâtre Passé Présent

Mise en scène : de Guy Tixeront et Jean- Denis Vivien

Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0601486101 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-27T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:00:00+02:00

2023-07-27T21:00:00+02:00 – 2023-07-27T23:00:00+02:00