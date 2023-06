MOUGINS ANTIQUITÉS – BROCANTE Place des Patriotes Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins MOUGINS ANTIQUITÉS – BROCANTE Place des Patriotes Mougins, 29 juin 2023, Mougins. MOUGINS ANTIQUITÉS – BROCANTE 29 juin – 14 septembre, les jeudis Place des Patriotes Entrée libre, parkings gratuits Ne manquez pas les soirées Antiquités Brocante au village de Mougins !

Le lieu idéal pour flâner et chiner cet été !

RDV de 18h à 22h sur le place des Patriotes les jeudi 29 juin, 20 juillet, 17 août & 14 septembre. Place des Patriotes 06250 Mougins village Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « tourisme@villedemougins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-29T18:00:00+02:00 – 2023-06-29T22:00:00+02:00

2023-09-14T18:00:00+02:00 – 2023-09-14T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Place des Patriotes Adresse 06250 Mougins village Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Place des Patriotes Mougins

Place des Patriotes Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/