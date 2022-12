Saint-Nicolas Place des Patriotes Mougins Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Saint-Nicolas Place des Patriotes, 6 décembre 2022, Mougins. Saint-Nicolas Mardi 6 décembre, 17h30 Place des Patriotes

Entrée libre, parkings gratuits

Saint-Nicolas Place des Patriotes 06250 Mougins village Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Célébrons ensemble la SAINT-NICOLAS au village de Mougins, de 17h30 à 20h30.

C’est le moment idéal pour déposer sa lettre au Père Noël, prendre une photo avec lui, écouter les chants des enfants de l’école des Cabrières, se réchauffer autour d’un chocolat ou d’un vin chaud offert par la ville.

A cette occasion la ville sera mise en lumière. Si ce n’est pas encore fait, vous pourrez aussi admirer la Maison du Père Noël et la très réputée crèche de Noël au Lavoir, fabriquée par nos agents municipaux, qui chaque année fait sensation.

