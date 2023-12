Marché de Noël des créateurs Place Des Patriotes, Lannion (22) Marché de Noël des créateurs Place Des Patriotes, Lannion (22), 17 décembre 2023 09:00, . Marché de Noël des créateurs Dimanche 17 décembre, 10h00 Place Des Patriotes, Lannion (22) Place Des Patriotes, Lannion (22) Ursulines

Place Des Patriotes, 22300 Lannion, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00

2023-12-17T10:00:00+01:00 – 2023-12-17T18:00:00+01:00 22 Détails Heure : 09:00 Autres Lieu Place Des Patriotes, Lannion (22) Adresse Ursulines Place Des Patriotes, 22300 Lannion, France Age max 110 Lieu Ville Place Des Patriotes, Lannion (22) Latitude 48.732084 Longitude -3.459144 latitude longitude 48.732084;-3.459144

Place Des Patriotes, Lannion (22) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//