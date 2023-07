LES MARCHES DU DONON Place des Passeurs (départ) Abreschviller, 30 juillet 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

Le club vosgien Sarrebourg-Abreschviller organise une nouvelle édition des Marches du Donon. Il y a deux randonnées au choix. La première fait 22km avec un départ à 6h50. Une seconde marche part à 9h00 pour une distance de 10km. Les deux marches sont au départ de la place des Passeurs à Abreschviller. Le tarif comprend le transport et le repas. Pour ceux qui ne pourraient pas randonner, une option repas seul est possible.

La billetterie est ouverte à l’office de tourisme Sarrebourg Moselle Sud à Sarrebourg.

Les bénéfices de cette manifestation serviront à l’entretien des sentiers.. Tout public

Dimanche 2023-07-30 06:50:00 fin : 2023-07-30 15:00:00. EUR.

Place des Passeurs (départ) rue de l’Ecole maternelle

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



The Club Vosgien Sarrebourg-Abreschviller is organizing a new edition of the Marches du Donon. There are two walks to choose from. The first is 22km, starting at 6.50am. A second walk starts at 9:00am and covers a distance of 10km. Both walks start from Place des Passeurs in Abreschviller. The fee includes transport and lunch. For those unable to hike, a meal-only option is available.

Tickets are available from the Sarrebourg Moselle Sud tourist office in Sarrebourg.

Profits from the event will go towards trail maintenance.

El Club de Senderismo de los Vosgos de Sarrebourg-Abreschviller organiza una nueva edición de las Marchas del Donon. Hay dos rutas a elegir. La primera es una marcha de 22 km que comienza a las 6.50 horas. La segunda, de 10 km, comienza a las 9 de la mañana. Ambos recorridos parten de la Place des Passeurs de Abreschviller. El precio incluye el transporte y el almuerzo. Para los que no puedan caminar, se ofrece la opción de sólo comida.

Los billetes están disponibles en la oficina de turismo de Sarrebourg Moselle Sud.

Los beneficios del evento se destinarán al mantenimiento del sendero.

Der Vogesenclub Sarrebourg-Abreschviller organisiert eine neue Ausgabe der Marches du Donon. Es stehen zwei Wanderungen zur Auswahl. Die erste ist 22 km lang und startet um 6:50 Uhr. Eine zweite Wanderung startet um 9.00 Uhr und hat eine Länge von 10 km. Beide Wanderungen starten am Place des Passeurs in Abreschviller. Der Tarif umfasst den Transport und die Mahlzeit. Für diejenigen, die nicht wandern könnten, ist eine Option nur Mahlzeit möglich.

Der Kartenvorverkauf findet im Tourismusbüro Sarrebourg Moselle Sud in Sarrebourg statt.

Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden für die Instandhaltung der Wanderwege verwendet.

Mise à jour le 2023-07-02 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG