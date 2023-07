PRONOMADE(S) : « LES GOÛTERS MORTELS » PLACE DES PAOUS Rieux-Volvestre, 8 juillet 2023, Rieux-Volvestre.

Rieux-Volvestre,Haute-Garonne

Dans le cadre de la saison 2023 de Pronomade(s) en Haute-Garonne, le Centre national des arts de la rue et de l’espace public avec le soutien de la Ville de Rieux-Volvestre vous invite au spectacle « Les goûters mortels » par la Cie Mange !.

2023-07-08 fin : 2023-07-08 20:00:00. .

PLACE DES PAOUS Route de Latrape

Rieux-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie



As part of the 2023 Pronomade(s) season in Haute-Garonne, the Centre national des arts de la rue et de l?espace public with the support of the Town of Rieux-Volvestre invites you to the show « Les goûters mortels » by Cie Mange!

¡En el marco de la temporada 2023 de Pronomade(s) en Haute-Garonne, el Centre national des arts de la rue et de l’espace public con el apoyo del Ayuntamiento de Rieux-Volvestre le invita al espectáculo « Les goûters mortels » de la Cie Mange !

Im Rahmen der Saison 2023 von Pronomade(s) in Haute-Garonne lädt das Centre national des arts de la rue et de l’espace public mit Unterstützung der Stadt Rieux-Volvestre zur Aufführung von « Les goûters mortels » von der Cie Mange!

Mise à jour le 2023-06-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE