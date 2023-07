Découvrez le patrimoine végétal d’un quartier Place des Palabres Strasbourg, 15 septembre 2023, Strasbourg.

Découvrez le patrimoine végétal d’un quartier Vendredi 15 septembre, 16h30 Place des Palabres Entrée libre, pas d’inscription obligatoire

(Re)découvrez le quartier de Hautepierre à travers son patrimoine végétal et échangez sur la place de la nature en ville.

Les noms des rues, chemins et parcs seront également mis à l’honneur tout au long de la balade, grâce à des artistes qui redonneront vie aux contes et récits de notre enfance. Bonne humeur et musique seront au rendez-vous !

Pensez à prévoir de l’eau.

Place des Palabres 3 allée Jack London 67000 Strasbourg Strasbourg 67205 Hautepierre Bas-Rhin Grand Est 06 89 08 86 24 Rendez-vous place des Palabres, au pied de l’arbre à Palabres. La place se situe à côté de l’école élémentaire Jacqueline (adresse 3 allée Jack London). Tram A (direction parc des Sports) : arrêt Cervantès

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T16:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

©Christian Creutz