Noël à Morlaix Place des Otages Morlaix, 29 décembre 2023, Morlaix.

Morlaix Finistère

Début : 2023-12-29

fin : 2023-12-29

Noël à Morlaix du 10 au 29 décembre : Chalets de Noël, spectacles et animations (fanfares, jeux, ateliers, concerts…)

Programme des animations du vendredi 29 décembre :

Atelier danse-théâtre, par la Cie Kavern

A partir de 12 ans

14h – Place des Otages (sous chapiteau)

Oriane Germser, de la compagnie Kavern, propose un temps de pratique dansé, avec au programme, échauffement, mise en costume, jeu et improvisation. Entre danse et théâtre, venez vous amuser à créer des personnages haut en couleur et les faire danser, vivre, au travers d’improbables aventures imaginaires.

=> Réservations indispensables au : 06 70 26 97 54

Gentil Polissage, par la Cie Kavern

Danse-théâtre et musique live – Tout public

17h30 – Place des Otages (sous chapiteau)

Gentil Polissage, une création entre danse-théâtre et musique live, interroge nos « masques » et les rôles qui nous sont imposés. Par notre environnement, mais aussi par nous-même.

Où se situe la frontière entre ce que nous sommes, ce que l’on paraît être et ce que l’on voudrait être ? Combien de personnes composent chacun.e d’entre nous ? Quelle est l’importance réelle du regard de l’Autre ? Qu’est ce qui nous définit ?

C’est en suivant ces questionnements que la Cie Kavern a écrit ce spectacle. À travers la musique, la danse et le théâtre, ils créent un portrait féminin écrasé sous son propre poids et sous le poids de l’extérieur. Gentil Polissage est un mélodrame burlesque, une conférence absurde, sur nos exigences et notre quête de la perfection.

L’héroïne court après l’impossible mais vous embarque quand même avec elle, pour le meilleur et pour le pire!

Phineas

Concert – Drone/Electro/Machines/Modulaire

19h – Place des Otages (sous chapiteau)

Originaire de la free party, Sylvain a su garder la liberté expérimentale et les gros kicks underground. Les découvertes plus tardives d’œuvres comme in C de Terry Riley ou les drones immersifs d’Ildùr Guldanadotìr, sont venus compléter un univers bien à lui. Mental, introspectif et percutant.

La P’tite Costumerie, par la Cie Kavern

Costumerie

19h – Place des Otages (sous chapiteau)

Des fringues, des fringues ! De tout, de rien, des paillettes, de la panthère, du boa en veux-tu en voilà. De quoi se pomponnette pour la soirée. On te prête, on t’ajuste et te chouchoute. Viens trouver ta veste chic, ta robe à froufrou, ta cape de héros, tes dentelles gothiques et autres accessoires glam’… ou pas, ou autres ! Et viens, on rit, on met de la joie et du cœur ! C’ est la brigade des chiffons beautiful GOAT (greatest of all time) !

Programme détaillé disponible sur le site de la Ville de Morlaix www.ville.morlaix.bzh ou en cliquant sur le lien web en bas de page ↓

Place des Otages

Morlaix 29600 Finistère Bretagne



