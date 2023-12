Noël à Morlaix Place des Otages Morlaix, 26 décembre 2023, Morlaix.

Noël à Morlaix du 10 au 29 décembre : Chalets de Noël, spectacles et animations (fanfares, jeux, ateliers, concerts…)

Programme des animations du mardi 26 décembre :

Grave stylé ton son, par Clémentine Page et Olivier Depoix

Atelier de musique – Enfants entre 8 et 14 ans

14h – Place des Otages (sous chapiteau)

Accompagnement d’un groupe d’enfants, à travers un atelier de création musicale et plastique, en faisant intervenir de la manipulation sonore, de la gravure et du dessin. En fin de séance le groupe aboutit à une restitution, un mini concert. Les enfants évolueront autour d’un thème choisi ensemble en début d’atelier. L’objectif est de lier la musique et les arts plastiques sous forme de jeu et de découverte des supports électroniques et numériques faits maison. Ce sera un groupe de musique éphémère qui naîtra de cet atelier, mené par un.e chef.fe d’orchestre à la partition unique.

=> Réservations indispensables au : 06 70 26 97 54

Ni une, nid d’œufs, par La Régale Cie

Théâtre et Marionnettes – Tout public à partir de 5 ans

17h30 – Place des Otages (sous chapiteau)

Pigeon Léger, aventurier féru de nature et d’ornithologie, est posté dans son bivouac non loin du nid d’un oiseau rarissime. Sa mission : veiller au bien-être de Simone, dernier spécimen des « Vénus Fuga », devenue au fil du temps sa meilleure amie. Mais il ne suffit pas d’être « plume d’or » du C.O.G.O.R (le Club des Observateurs des Grands Oiseaux Rares) pour être à l’abri des dangers d’une forêt hostile. La nature réserve parfois bien des surprises…

June

Concert – Rock

20h – Place des Otages (sous chapiteau)

Évoluant dans un univers faisant référence aux 70’s mais à la sauce 2023, June s’amuse à travers ses compos, à jouer avec les intensités, alternant morceaux bruts et explosifs et séquences plus velours et soul. Les riffs de guitare (Adrien) y sont rugueux et sauvages, la basse (Vince) et la batterie (Fanch) puissantes et efficaces. Le tout porté par une voix (Céline) riche et subtile.

