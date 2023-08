Visite guidée : La cathédrale Saint-Apollinaire et ses restaurations – Journées Européennes du Patrimoine Place des Ormeaux Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

La cathédrale Saint-Apollinaire est l’un des édifices majeurs de la ville de Valence. Construite à partir de la fin du XIe siècle, détruite durant les guerres de Religion puis reconstruite au XVIIe siècle, son clocher domine le Rhône depuis neuf siècles..

Place des Ormeaux RDV entrée Sud

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Saint-Apollinaire Cathedral is one of the most important buildings in the city of Valence. Built in the late 11th century, destroyed during the Wars of Religion and rebuilt in the 17th century, its bell tower has dominated the Rhône for nine centuries.

La catedral de Saint-Apollinaire es uno de los edificios más importantes de la ciudad de Valence. Construida a finales del siglo XI, destruida durante las Guerras de Religión y reconstruida en el siglo XVII, su campanario domina el Ródano desde hace nueve siglos.

Die Kathedrale Saint-Apollinaire ist eines der wichtigsten Gebäude der Stadt Valence. Sie wurde Ende des 11. Jahrhunderts erbaut, während der Religionskriege zerstört und im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut.

