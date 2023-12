VISITE À THÈME : « LE FESTIN DES SEIGNEURS AU MOYEN-AGE » Place des Ormeaux Montreuil-Bellay Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Début : 2023-12-29 14:00:00

fin : 2023-12-29 17:00:00 Le château de Montreuil-Bellay a le plaisir de célébrer les fêtes de fin d’année avec une visite à thème. Du 26 au 30 décembre, découvrez : « le festin des seigneurs au Moyen-Age »..

Le guide raconte au coin du feu : « le choix des ingrédients, le secret de leur préparation et l’art de la dégustation ». Aliments ou médicaments ? Viande ou poisson ? Assis ou debout ? Gras ou maigre ? Cru ou cuit ?… .

Place des Ormeaux

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire

