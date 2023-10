Disney Circus Place des Ormeaux Labastide-d’Armagnac, 13 octobre 2023, Labastide-d'Armagnac.

Labastide-d’Armagnac,Landes

Le Disney Circus fait une halte à Labastide d’Armagnac ! C’est l’occasion pour émerveiller nos petites têtes blondes avec des numéros à leur couper le souffle et également leur mettre des étoiles pleins les yeux avec la présence de leurs personnages favoris !

Places limitées..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Place des Ormeaux

Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



Disney Circus makes a stop in Labastide d’Armagnac! It’s a chance to amaze our little ones with breathtaking acts, and to put stars in their eyes with the presence of their favorite characters!

Places are limited.

El Circo Disney hace escala en Labastide d’Armagnac Es la ocasión de sorprender a los más pequeños con impresionantes números y también de ponerles estrellitas en los ojos con la presencia de sus personajes favoritos

Plazas limitadas.

Der Disney Circus macht in Labastide d’Armagnac Halt! Das ist die Gelegenheit, unsere kleinen Blondschöpfe mit atemberaubenden Nummern in Staunen zu versetzen und ihnen mit der Anwesenheit ihrer Lieblingsfiguren Sterne in die Augen zu zaubern!

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Landes d’Armagnac