Fête de la Grande Escoure Place des Oiseaux Lacanau, 4 août 2023, Lacanau.

Lacanau,Gironde

Au programme :

– Animations pour petits et grands avec de nombreux jeux, concours et soirées dansantes, promenades à poney, vélos fleuris, loto, radio-crochet, pétanque, vide-grenier

– Tous les jours bal disco et fête foraine

– Vendredi 4 : soirée paëlla, chansons 70′ & 80′

– Samedi 5 : 16h radio crochet, 22h30 soirée Claude François,

– Dimanche 6 : 10h30 concours de vélo fleuris, 14h-17h babyski avec SNLG gratuit, 16h jeux de plage/ chasse aux trésors et course de trottinettes, 21h30 banda, 22h45 show nautique puis feu d’artifice

– Vendredi 11 : vide grenier 10h-21h, restauration sur place

– Samedi 12 : 14h concours de pétanque, 21h loto en plein air.

2023-08-04 fin : 2023-08-13 . .

Place des Oiseaux

Lacanau 33680 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the program:

– Entertainment for young and old with numerous games, competitions and dance evenings, pony rides, flower bikes, bingo, radio talent show, pétanque, garage sale, etc

– Daily disco ball and funfair

– Friday 4: paëlla evening, 70? & 80?

– Saturday 5: 4pm radio crochet, 10:30pm Claude François evening,

– Sunday 6: 10:30am flower bike contest, 2-5pm free babyskiing with SNLG, 4pm beach games/scavenger hunt and scooter race, 9:30pm banda, 10:45pm water show followed by fireworks

– Friday 11: flea market 10am-9pm, on-site catering

– Saturday 12: 2pm petanque competition, 9pm open-air bingo

En el programa:

– Entretenimiento para jóvenes y mayores con muchos juegos, concursos y veladas de baile, paseos en poni, bicicletas en flor, bingo, concurso de talentos radiofónico, petanca, venta de garaje, etc

– Discoteca y parque de atracciones todos los días

– Viernes 4: velada de paëlla, 70? & 80?

– Sábado 5: 16.00 h: concurso radiofónico de talentos, 22.30 h: velada Claude François,

– Domingo 6: 10.30 h: concurso de bicicletas de flores, de 14.00 h. a 17.00 h. esquí infantil gratuito con SNLG, 16.00 h. juegos de playa/yincana y carrera de patinetes, 21.30 h. banda, 22.45 h. espectáculo acuático seguido de fuegos artificiales

– Viernes 11: mercadillo de 10.00 a 21.00 h, catering in situ

– Sábado 12: competición de petanca a las 14.00 h., bingo al aire libre a las 21.00 h

Auf dem Programm stehen:

– Animationen für Groß und Klein mit zahlreichen Spielen, Wettbewerben und Tanzabenden, Ponyreiten, blumengeschmückte Fahrräder, Lotto, Radiocross, Boulespiel, Flohmarkt

– Täglich Diskoball und Jahrmarkt

– Freitag, 4.: Paella-Abend, Lieder der 70er und 80er Jahre? & 80?

– Samstag, 5.: 16 Uhr Radio-Hook, 22:30 Uhr Claude François-Abend,

– Sonntag, 6.: 10.30 Uhr Blumenfahrradwettbewerb, 14-17 Uhr Babyski mit SNLG gratis, 16 Uhr Strandspiele/Schatzsuche und Roller-Rennen, 21.30 Uhr Banda, 22.45 Uhr Wassersportshow, danach Feuerwerk

– Freitag, 11.: Flohmarkt 10h-21h, Essen und Trinken vor Ort

– Samstag, 12.: 14 Uhr Boule-Wettbewerb, 21 Uhr Freiluft-Lotto

Mise à jour le 2023-06-14 par OT Médoc Atlantique