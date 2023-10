MAISON DU PÈRE NOËL Place des Mûriers Mougins, 1 décembre 2023, Mougins.

Le père Noël s’est senti si bien à Mougins qu’il reveint y revient cette année pour la période des fêtes ! Située au même endroit que l’an dernier, dans l’ancien four à pain du village, la maison du Père Noël change néanmoins de visage : nouvelle mise en scène, nouveaux décors…

► À (re)découvrir les vendredis soirs de décembre (17h-20h), les week-ends et mercredis, ainsi que durant les vacances scolaires (10h -13h / 14h-18h).

– Pensez à prendre votre lettre au père Noël, une boïte aux lettres sera installée à l’entrée de la maison !

– Inauguration le vendredi 1er décembre dès 18h ! A cette occasion : venez rencontrer le père et la mère Noël dans leur maison!

