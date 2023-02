Bal trad – Vorey-sur-Arzon Place des Moulettes, Vorey (43)

Bal trad – Vorey-sur-Arzon
Samedi 22 avril, 20h30
Place des Moulettes, Vorey (43)

avec Les G’nous et Maka Place des Moulettes, Vorey (43) Place des Moulettes, 43800 Vorey, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41265”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Samedi 22 avril à partir de 20h30, l’Asso Voix & Vibrations vous invite à danser et virevolter salle Philibert Besson à Vorey-sur-Arzon. Les G’nous ouvriront le bal. Leur recette est simple: 1/5e de flûte traversière zesté de folie, 1/5e de clarinette déglacé d’accordéon, 1/5 de guitare aromatisé de chant, 1/5e de mandoline saupoudré d’accordéon et 1/5e de batterie relevé de groove.C’est Maka , et son bal folk aux milles couleurs qui prendra la relève. Un métissage d’imaginaires et de cultures, une communion des corps et des cœurs dans le danse. Bienvenue dans le monde sacré de MAKA. Pour ceux qui voudraient parfaire ou tout simplement apprendre quelques pas de danses, Armand Sauret animera de 16 à 18 heures un stage de danses. source : événement Bal trad – Vorey-sur-Arzon publié sur AgendaTrad

2023-04-22T20:30:00+02:00

2023-04-23T00:30:00+02:00

