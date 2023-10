DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS place des Moines Saint-Mihiel Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Mihiel DÉFILÉ DE SAINT-NICOLAS place des Moines Saint-Mihiel, 2 décembre 2023, Saint-Mihiel. Saint-Mihiel,Meuse Départ à 17h30 du square Enkenbach Alsenborn Arrivée pour le feu d’artifice. Tout public

Samedi 2023-12-02 17:30:00 fin : 2023-12-02 . 0 EUR.

place des Moines square Enkenbach Alsenborn

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



Departure from Enkenbach Alsenborn square at 5.30 p.m Arrival for fireworks Salida a las 17.30 horas de la plaza Enkenbach Alsenborn Llegada para los fuegos artificiales Abfahrt um 17:30 Uhr vom Enkenbach Alsenborn Square Ankunft für das Feuerwerk Mise à jour le 2023-10-23 par OT COEUR DE LORRAINE Détails Catégories d’Évènement: Meuse, Saint-Mihiel Autres Lieu place des Moines Adresse place des Moines square Enkenbach Alsenborn Ville Saint-Mihiel Departement Meuse Lieu Ville place des Moines Saint-Mihiel latitude longitude 48.88855;5.541657

place des Moines Saint-Mihiel Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-mihiel/