PARCOURS FAÇADES 2023 Place des Moines Saint-Mihiel, 1 décembre 2023, Saint-Mihiel.

Saint-Mihiel,Meuse

Au cœur de la nuit de décembre, le « Parcours Façades 2023 » vient illuminer les façades de Saint-Mihiel avec les œuvres sur calque d’Isabelle Adelus & Suran.

Le projet est construit avec et pour la population. Une lumineuse et joyeuse déambulation dans la ville, pour le plaisir des yeux. En décembre 2020 la façade de L’Esperluette (&) à Saint Mihiel s’est illuminée : de grands calques, œuvres d’Isabelle Adelus & Suran, sont venus couvrir les quinze fenêtres du rez-de-chaussée aux combles. Chaque calque était une œuvre en soi, comme chaque fenêtre, comme chaque étage. La maison entière a rayonné d’une chaleur lumineuse, douce et confortante. Quoi de mieux en cette période de Noël et de fêtes ? Spectacle gratuit, ouvert à tous, spectaculaire, chargé de sens et de vision d’artiste. Une façade en 2020, douze en 2021 : chaque année de nouvelles œuvres s’installent sur de nouvelles façades, et le parcours se développe. Pour cette année 2023; retrouvez 17 façades.

Rendez-vous pour le départ du parcours façades sur la place des Moines à Saint-Mihiel.. Tout public

Vendredi 2023-12-01 17:00:00 fin : 2024-01-01 22:00:00. 0 EUR.

Place des Moines

Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est



At the heart of the December night, the « Parcours Façades 2023 » illuminates the facades of Saint-Mihiel with works on tracing paper by Isabelle Adelus & Suran.

The project is built with and for the local population. A luminous and joyful stroll through the town, a feast for the eyes. In December 2020, the facade of L?Esperluette (&) in Saint Mihiel was illuminated: large tracings by Isabelle Adelus & Suran covered the fifteen windows from first floor to attic. Each layer was a work in itself, like each window, like each floor. The whole house radiated a luminous, soft and comforting warmth. What better way to celebrate Christmas and the festive season? A free show, open to all, spectacular, full of meaning and artist?s vision. One façade in 2020, twelve in 2021: each year, new works are installed on new façades, and the itinerary expands. This year, 2023, you’ll find 17 façades.

Rendezvous for the start of the facade tour at Place des Moines in Saint-Mihiel.

En plena noche de diciembre, el « Parcours Façades 2023 » ilumina las fachadas de Saint-Mihiel con obras sobre papel vegetal de Isabelle Adelus & Suran.

El proyecto se construye con y para la población local. Un paseo luminoso y alegre por la ciudad, una fiesta para los ojos. En diciembre de 2020, la fachada de L’Esperluette (&) de Saint Mihiel se iluminó: grandes calcos, obra de Isabelle Adelus & Suran, cubrían las quince ventanas desde la planta baja hasta el ático. Cada capa era una obra en sí misma, como cada ventana, como cada piso. Toda la casa irradiaba una calidez luminosa, suave y reconfortante. ¿Qué mejor manera de celebrar la Navidad y las fiestas? Un espectáculo gratuito, abierto a todos, espectacular, lleno de significado y de la visión de un artista. Una fachada en 2020, doce en 2021: cada año se instalarán nuevas obras en nuevas fachadas, y el recorrido se ampliará. En 2023, habrá 17 fachadas.

Acompáñenos al inicio del recorrido de las fachadas en la Place des Moines de Saint-Mihiel.

In der Dezembernacht beleuchtet der « Parcours Façades 2023 » die Fassaden von Saint-Mihiel mit den Werken auf Pauspapier von Isabelle Adelus & Suran.

Das Projekt wurde mit und für die Bevölkerung gebaut. Ein leuchtender und fröhlicher Spaziergang durch die Stadt, der das Auge erfreut. Im Dezember 2020 wurde die Fassade von L’Esperluette (&) in Saint Mihiel beleuchtet: Große Pausbacken, Werke von Isabelle Adelus & Suran, bedeckten die fünfzehn Fenster vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Jedes Pauspapier war ein Kunstwerk für sich, wie jedes Fenster, wie jedes Stockwerk. Das ganze Haus erstrahlte in einer hellen, sanften und behaglichen Wärme. Was könnte es Besseres in der Weihnachtszeit und an Feiertagen geben? Ein kostenloses, für alle zugängliches, spektakuläres, bedeutungsvolles Spektakel mit der Vision eines Künstlers. Eine Fassade im Jahr 2020, zwölf im Jahr 2021: Jedes Jahr werden neue Werke auf neuen Fassaden installiert, und der Parcours wird weiterentwickelt. Im Jahr 2023 werden es 17 Fassaden sein.

Treffpunkt für den Start des Fassadenparcours auf dem Place des Moines in Saint-Mihiel.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT COEUR DE LORRAINE