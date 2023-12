Gina Show Babylon pour le réveillon du 31 décembre Place des Millésimes, Gina Restaurant Bordeaux, 31 décembre 2023 19:00, Bordeaux.

Gina Show Babylon pour le réveillon du 31 décembre Dimanche 31 décembre, 20h00 Place des Millésimes, Gina Restaurant Réservation en ligne. Tarif : 110 €.

Un show vous attend avec un menu en 5 services spécialement conçu pour éveiller vos papilles et faire de cette nuit une explosion de saveurs festives !

Un DJ set vous entraînera dans un mix envoûtant de 20h jusqu’à 3h pour une fête sans limite ! Un set à 4 mains inoubliable, avec un bar à vinyles où vous pourrez choisir vos morceaux préférés tout au long de la soirée.

Bordeaux Swing vous régalera avec des performances de danse dans l’esprit débridé des Années Folles! Attendez vous à du Charleston endiablé, du Lindy Hop et du Boogie woogie, et une énergie débordante pour une immersion totale dans cette époque délirante.

Célébrez avec style et élégance la nouvelle année, réservez vite votre place pour une nuit inoubliable où la fête, la danse et le plaisir seront à l’honneur, dans une ambiance survoltée !

Et pour une expérience authentique, revêtez vos plus belles tenues « années folles » …

Infos pratiques

Gina Restaurant, Place des Millésimes, 33300 Bordeaux

31 décembre, à partir de 19h30 jusqu’à 3h du matin !

️Accès au show + dîner festif 5 services + dj set : 110€ / personne

Dresscode : casual élégant (on aime aussi beaucoup les tenues « années folles »)

️Réservation obligatoire en ligne : https://www.gina-bordeaux.fr/restaurant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-31T20:00:00+01:00 – 2023-12-31T23:55:00+01:00

