Noël des Millésimes by Gina 9 et 16 décembre Place des Millésimes Plus d’informations sur le site de l’événement.

Venez vivre l’esprit de Noël avec Gina et les Halles de Bacalan lors des journées des 9 et 16 décembre 2023 !

Programme du 9 décembre

Marché des créateurs – Place des Millésimes – De 10h à 18h

Que vous cherchiez le cadeau parfait pour un être cher ousimplement pour vous faire plaisir, ce Marché de Noël est l’endroit idéal pourdénicher des trésors exclusifs et soutenir les 30 artisans locaux présents.

Ateliers créatifs de Noël – Place des Millésimes – De 10h à 17h

Raclette party – Halles de Bacalan – A partir de 12h

Brunch festif Gina – Gina – De 12h à 15h

Sur réservation – 45€ par personne, gratuit pour les moins de 3 ans, 15€ pour les enfants de 3 à 12 ans.

Repas de Noël – Chalet Gina Caffè Shop – De 9h à 00h00

Burgers, Croques truffe, buns au saumon, crêpes, gaufres, vin chaud, chocolat viennois, cidre, cocktails…

Musique live – Place des Millésimes – De 12h30 à 17h30

Cours de cuisine de Noël – Cucina da Gina – De 14h30 – 17h

Vous commencerez par découvrir l’art des antipasti avant de plonger dans l’univers divin du chocolat et du praliné en apprenant à créer la bûche Gianduja, un dessert de Noël délicieusement irrésistible. Sur réservation (70 €)

Spectacle de Noël – Hôtel Renaissance – 17h30

Plongez dans une expérience visuelle immersive et féérique au cœur de Bordeaux : notre spectacle en mapping, sponsorisé par Abatilles, sur les majestueux silos historiques de l’Hôtel Renaissance vous promet un voyage époustouflant au pays de la magie de Noël ! Au sommet, trône le plus grand sapin écologique de Bordeaux à presque 35m de haut, paré de ses plus belles lumières. Les lutins s’affaireront avec entrain pour le décorer, tandis que le Père Noël fera une entrée spectaculaire en traîneau pour rejoindre cette féerie.

Présence et photos avec le Père-Noël – Gina Caffè Shop – 17h30

Mais l’expérience ne s’arrête pas là ! Le Père Noël descendra ensuite de son traineau pour rencontrer les enfants, partager des moments chaleureux, écouter leurs rêves et capturer ces instants de bonheur en prenant des photos inoubliables.

Programme du 16 décembre

Marché des créateurs – Place des Millésimes – De 10h à 18h

Atelier créatif de Noël – Place des Millésimes – De 15h à 17h

Raclette party – Halles de Bacalan – A partir de 12h

Brunch festif Gina – Gina – De 12h à 15h

Sur réservation – 45€ par personne, gratuit pour les moins de 3 ans, 15€ pour les enfants de 3 à 12 ans.

Repas de Noël – Chalet Gina Caffè Shop – De 9h à 00h00

Burgers, Croques truffe, buns au saumon, crêpes, gaufres, vin chaud, chocolat viennois, cidre, cocktails…

Musique live – Place des Millésimes – De 12h30 à 17h30

Cours de cuisine de Noël – Cucina da Gina – De 14h30 – 17h

Vous commencerez par découvrir l’art des antipasti avant de plonger dans l’univers divin du chocolat et du praliné en apprenant à créer la bûche Gianduja, un dessert de Noël délicieusement irrésistible. Sur réservation (70 €)

Spectacle de Noël – Hôtel Renaissance – 17h30

Présence et photos avec le Père-Noël – Gina Caffè Shop – 17h30

