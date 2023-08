Journée en famille Place des Micocouliers Raphèle-lès-Arles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Raphèle-lès-Arles Journée en famille Place des Micocouliers Raphèle-lès-Arles, 2 septembre 2023, Raphèle-lès-Arles. Journée en famille Samedi 2 septembre, 10h00 Place des Micocouliers De nombreuses animations pour les familles de 10h à 18h :

Jeux, structures gonflables, ateliers contes, magicien, tours en poney, animation musicale, super bingo, etc. Place des Micocouliers Place des Micocouliers, 13280 Raphèle-lès-Arles Raphèle-lès-Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T10:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

Place des Micocouliers
Place des Micocouliers, 13280 Raphèle-lès-Arles
Raphèle-lès-Arles
13200
Bouches-du-Rhône
Provence-Alpes-Côte d'Azur

