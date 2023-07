FÊTE NATIONALE DE MÈZE Place des Micocouliers Mèze, 13 juillet 2023, Mèze.

Mèze,Hérault

Au programme :

– Distribution de lampion à 21h derrière la mairie.

– Départ du défilé à 22h de la place de la mairie.

– Concert à 23h sur la place des Micocouliers..

2023-07-13 21:00:00 fin : 2023-07-13 . .

Place des Micocouliers

Mèze 34140 Hérault Occitanie



On the program:

– Distribution of lanterns at 9pm behind the town hall.

– Parade departs from Place de la Mairie at 10pm.

– Concert at 11pm on Place des Micocouliers.

En el programa:

– Reparto de farolillos a las 21.00 h detrás del ayuntamiento.

– Desfile desde la plaza de la Mairie a las 22:00 horas.

– Concierto a las 23:00 h en la plaza de Micocouliers.

Auf dem Programm stehen:

– Verteilung der Lampions um 21 Uhr hinter dem Rathaus.

– Start des Umzugs um 22 Uhr vom Rathausplatz aus.

– Konzert um 23 Uhr auf dem Place des Micocouliers.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE