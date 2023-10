Cet évènement est passé L’Alebrije Place des Martyrs de la Résistance Roubaix Catégories d’Évènement: Nord

Roubaix L’Alebrije Place des Martyrs de la Résistance Roubaix, 27 avril 2019, Roubaix. L’Alebrije 27 avril – 1 décembre 2019 Place des Martyrs de la Résistance Gratuit Les Alebrijes sont traditionnellement des statues en bois de copal ou en papier mâché représentant des animaux sauvages et domestiques, des créatures fantastiques, généralement constitués d’éléments hybrides. Comme d’autres expressions de l’artisanat mexicain, cet Alebrije originaire de Oaxaca témoigne de la créativité, de la fantaisie et de l’habileté technique des artistes mexicains. Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-27T17:00:00+02:00 – 2019-04-28T05:00:00+02:00

Alebrijes, Mexico Détails Catégories d'Évènement: Nord, Roubaix latitude longitude 50.693916;3.168139

